Meindert Talma gebruikt Arjen Robben voor heuse spoiler alert

Schrijver en muzikant Meindert Talma uit Noordhorn brengt binnenkort een nieuw album uit: 'Balsturig'. Dinsdagavond lichtte hij al een tipje van de sluier door het openingsnummer online te zetten. En die is geheel gewijd aan Arjen Robben.

'Pingelend gaat hij door het leven; Arjen Robben, voetballer uit Bedum'.

De glansrol voor de Bedumer, die in het 5-1 gewonnen Champions League-duel tussen Bayern München en Benfica tweemaal scoorde, greep Talma aan om alvast iets van zijn nieuwe album prijs te geven.

'Het nummer was in juli al opgenomen en we hebben een tijdje gewacht om het uit te brengen. Maar toen Robben zo geweldig bezig was, dacht ik: 'Dit is wel een aardig moment'. Ik was sowieso van plan om het één dezer dagen bekend te maken, je moet tenslotte alvast wat reclame maken', verklapt hij.

Talma, die al van jongs af aan voetballiefhebber is, maakte al eens eerder een album waarin voetbal de hoofdrol speelde: Eenmaal Oranje. 'Dat begon zes jaar geleden, toen twee Amsterdamse schrijvers een album hadden geschreven over Oranje-internationals die maar één interland hebben gespeeld. Ze wilden dat ik die liedjes zou inzingen.'

Dat deed Talma en sindsdien was de inwoner van Noordhorn met enige regelmaat te gast 'op semi-literaire voetbalavondjes'. Op die avonden ontstonden nieuwe nummers, die de muzikant nu heeft verzameld op 'Balsturig'.

De Langeleegte

Op het album staan - hoe kan het ook anders - elf nummers. 'Ik zing onder meer over Fritz Korbach en Louis van Gaal, maar ook over het stadion De Langeleegte en Jan Blijham, die jarenlang voor Veendam voetbalde.'

'Ik heb het album zo genoemd omdat Balsturig zoiets betekent als halsstarrig of eigenzinnig. Echte begrippen die bij de gemiddelde voetballer passen. Die hebben wel bepaalde drama's in zich', vindt Talma.

Presentatie

Het nieuwe album van Talma komt op 17 januari uit, maar wordt op vrijdag 25 januari officieel in poppodium Vera in Stad gepresenteerd tijdens de Grote Meindert Talma Voetbalshow. Het is de bedoeling dat de muzikant daarna een tour gaat doen.

