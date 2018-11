Hoe populair is de speed pedelec in Groningen?

Je ziet ze steeds meer op de weg: de Speedpedelecs. De snelle elektrische fietsen moeten ervoor zorgen dat forenzen steeds vaker hun auto laten staan als ze naar hun werk gaan. Om dat voor elkaar te krijgen komen er ook steeds meer Doorfietsroutes in onze regio.

In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

Lekker pedeleccen

In Noord Vandaag vertelt Anneloes Groenewolt van de Groninger Fietsersbond hoe populair de speed pedelec is, of het een goed alternatief is voor de auto en meer.

Historie in de pastorie

Ze hebben 40 jaar aan de restauratie van de pastorie in Warffum gewerkt. Reden voor Grietha en Mijnard Scheers om een boek te schrijven over hun huis. Vrijdag wordt het gepresenteerd en Beppie kreeg vandaag al een rondleiding.

Uitgebrand en opgebrand

De brand van vorige week in de worstenmakerij in Winschoten, heeft ook een andere ondernemer gedupeerd. Patatbakker Patrick Gen had namelijk zijn opslagruimte in het pand. Die gebruikte hij onder meer om zijn aardappels te schillen. Door de brand ligt zijn onderneming nu volledig stil.

Patrick vertelt in Noord Vandaag hoe het met hem is. Dit was niet de eerste keer dat hij het slachtoffer was van en brand: eerder dit was hij ook gedupeerd door een andere brand. In de uitzending vertelt hij hier meer over.

Uit de oude doos

Hij is 85 en tekent nog steeds: de internationaal bekende illustrator en politiek tekenaar Nico Visscher gaat door tot aan zijn graf. Toch bracht hij vandaag alvast zijn nalatenschap naar de Groninger Archieven.