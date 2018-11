Ineke van Gent wordt informateur in Groningen

Ineke van Gent gaat aan de slag als informateur bij de gemeente Groningen. Dat is woensdag bekend gemaakt tijdens het debat over de verkiezingen in de nieuwe gemeente Groningen. De nieuw gekozen raad sprak onder meer over hoe het nieuwe college tot stand komt.

Van Gent is lid van GroenLinks, dat na de verkiezingen van vorige week de grootste partij in Groningen is. Momenteel is ze burgemeester van Schiermonnikoog, maar van 1998 tot 2012 zat ze voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Daarvoor zat ze van 1985 tot 1994 in de gemeenteraad van Groningen.

Bij de verkiezingen op 21 november boekte GroenLinks vorige week een historische overwinning. De partij ging van vier naar elf zetels en is daarmee veruit de grootste partij.

Vrouwen

Fractievoorzitter Glimina Chakor liet eerder weten voor een progressief links college te gaan. 'Ik heb gekeken naar mensen die een binding hebben met Groningen. Ze heeft heel lang in de gemeenteraad van Groningen gezeten, ook in de Tweede Kamer en ze is nu burgemeester van Schiermonnikoog. Een geweldige kandidaat. En ik moet eerlijk bekennen dat ik ook gekeken heb naar vrouwen, want dat vind ik toch heel belangrijk', zegt Chakor.

'Je ziet in de huidige nieuwe raad dat vrouwen wel vertegenwoordigd zijn, maar niet helemaal. Dan voel ik me als vrouw verplicht om te kijken naar goede vrouwelijke kandidaten en die dan ook hun positie te geven. En zij is gewoon goed en ik ben heel blij met haar.'

Overuren

De fractievoorzitter van GroenLinks in Groningen wil dat Van Gent snel aan de slag gaat. 'De tijd tikt door. Ik wil natuurlijk dat Ineke van Gent overuren gaat maken en snel in gesprek gaat. Ik vind het hele moeilijk om een datum te noemen, maar half december moeten we het toch wel weten en aan de slag kunnen.'

