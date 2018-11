Lycurgus lijdt 3-1 nederlaag in Zwitserland; volgende ronde CEV Cup ver weg

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben de heenwedstrijd in de tweede ronde van de strijd om de CEV Cup met 3-1 te verloren van het Zwitserse Lindaren Volley Amriswil.

De return is op dinsdag 4 december in MartiniPlaza en begint om 20.00 uur. Om nog een kans te maken op de volgende ronde moet Lycurgus de thuiswedstrijd met 3-0 of 3-1 winnen. Bij deze standen volgt dan een zogeheten beslissende 'golden set'.

Winst eerste set

Bij alle andere uitslagen liggen de Groningers eruit. Lycurgus begon woensdagavond nog goed aan de wedstrijd tegen de vooraf sterk ingeschatte Zwitsers. De eerste set werd met 22-25 gewonnen door de ploeg van coach Arjan Taaij.

Initiatief

Daarna heroverden de Zwitsers, onder leiding van de Nederlandse coach Marko Klok, het initiatief en wonnen de tweede set met 25-21 en de derde met 25-17. In de laatste set bleef Amriswil steeds aan de goede kant van de score en werd het duel beslist in het voordeel van de thuisploeg met 25-13.

Volgende ronde

De ploeg die in dit duel over twee wedstrijden als overwinnaar uit de strijd komt neemt het in de volgende ronde op tegen de winnaar van het duel tussen Doetinchemse Orion en OK Mladost BRCKO uit Bosnië Herzegovina.

