Tot je oude dag in Winsum wonen? Nieuw project maakt het mogelijk

In de Winsumer Bloemenbuurt worden huurwoningen en de omgeving levensloopbestendig gemaakt. (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Voor 130 inwoners van de Bloemenbuurt in Winsum moet het aantrekkelijker worden om in hun huidige huurwoning te blijven wonen. De gemeente en woningstichting Wierden en Borgen maken zich sterk om de huizen levensloopbestendig te maken.

Dinsdag konden de bewoners zelf meehelpen om de gewenste veranderingen in kaart te brengen. Tijdens een rondje door de buurt lieten bewoners weten met welke aanpassingen de gemeente de buurt toegankelijker kan maken.

Aangepast stoepje

Naast de standaard aanpassingen, zoals verlichting bij de voor- en achterdeur en een aangepast stoepje bij de voordeur, is er ook een keuzepakket voor de huurders. Hierin is het verwijderen van drempels of aanbrengen van beugels mogelijk.

Door de opties die de woningstichting biedt, kunnen de aanpassingen op maat gemaakt worden. Alle aanpassingen worden eenmalig zonder kosten uitgevoerd en as het project een succes wordt, behoort een vervolg in 2019 tot de mogelijkheden.

Lees ook:

- Ouderen kunnen langer zelfstandig blijven wonen met blijverslening