Taaij: 'Amriswil verdiende de zege, we bezweken onder hun servicedruk'

Lycurgus-coach Arjan Taaij was realistisch na de 3-1 nederlaag in Zwitserland tegen het sterke Lindaren Volley Amriswil. 'In de eerste set hebben we het heel goed gedaan, daarna hadden we geen weerwoord op hun servicedruk.'

Dat de Groningers de winst grepen in de eerste set vond Taaij terecht. 'We hadden toen de controle en waren scherp. Dit trokken we door naar het begin van de tweede set en een snelle 5-2 voorsprong. We hielden het vol tot 18-18, toen voerden de Zwitsers de druk op. Daar waren wij niet tegen bestand', aldus Taaij.

Weerstand

'In dit soort Europese wedstrijden krijg je de weerstand die in Nederland ontbreekt voornamelijk qua servicedruk. Dan blijkt de overgang best wel groot te zijn.' Toch acht Taaij zijn ploeg niet kansloos in de return van aanstaande dinsdag 4 december in MartiniPlaza.

Ongekende krachten

'We hebben het al eerder laten zien, onder andere vorige jaar. Toen verloren we uit kansloos van SWD Powervolleys Düren, maar thuis dwongen we wel een golden set af. Er kwamen ongekende krachten los.'

Nog niet gespeeld

'Ondanks het feit dat we die beslissende set toen verloren hebben we er wel een echte wedstrijd van gemaakt. Amriswil is nu wel de grote favoriet, maar het is zeker nog niet gespeeld,' besluit een strijdvaardige Taaij.

