VVD Groningen: 'Wij gaan ervan uit dat we weer mee mogen doen'

'We hebben de afgelopen jaren ongelofelijk prettig samengewerkt en wij gaan ervan uit dat we weer mee mogen doen.' Dat zei lijsttrekker Joost van Keulen van de VVD woensdag na afloop van het duidingsdebat over de uitkomst van de verkiezingen.

De VVD zat de afgelopen raadsperiode in het college. En hoewel de partij van Van Keulen bij de verkiezingen een zetel winst boekte, zou de VVD weleens buiten de boot kunnen vallen. Want GroenLinks, met elf zetels de grote winnaar van de verkiezingen, heeft zich uitgesproken voor een progressieve linkse koers.

Understatement

'De VVD zal niet snel links genoemd worden', aldus Van Keulen met enig gevoel voor understatement. 'Zelfs in Groningen niet. Maar ik vind de VVD in principe wel een progressieve partij. Wij willen ook vooruit met de stad, dus ik voel me in ieder geval niet buitengesloten door die term.'

Wat ons betreft moet er echt een ruk naar links gemaakt worden Jimmy Dijk - Fractievoorzitter SP

Wie de VVD wel bij voorbaat buitensluit is de SP. 'Wat ons betreft moet er echt een ruk naar links gemaakt worden', legt fractievoorzitter Jimmy Dijk uit. Maar dat gaat niet samen met de VVD. Het is tijd dat er wezenlijk iets verandert en dat is de afgelopen jaren niet gebeurd. Daarom stellen wij voor om over links te gaan met de SP, onze deur staat wagenwijd open.'

'Niet prettig samenwerken met SP'

Lijsttrekker Van Keulen ligt niet echt wakker van het standpunt van de SP. 'Het is natuurlijk een partij die bij ons niet bekendstaat als een club waarmee het prettig samenwerken is. GroenLinks heeft in de informatieopdracht aangegeven dat iedereen mee moet kunnen doen. Dus ik vraag me dan af of het politiek gezien handig is om als eerste signaal iemand uit te sluiten.'

Informateur Ineke van Gent heeft van GroenLinks de opdracht meegekregen om met alle partijen om tafel te gaan. 'Ze moet op zoek naar een coalitie van partijen die niet alleen getalsmatig op een meerderheid in de raad kan rekenen', aldus fractievoorzitter Glimina Chakor. 'Het moet ook een coalitie zijn die een verregaande onderlinge bereidheid tot samenwerking vertoont.'

Lastige opdracht, weinig budget

'We hebben een lastige opdracht met elkaar', benadrukt Chakor. 'We hebben weinig budget, dus moeten we harde keuzes maken. Maar we moeten wel blijven investeren in de stad en de omliggende dorpen. dus moet je wel zorgen dat je vertrouwen in elkaar hebt en je elkaar wat gunt. We moeten het uiteindelijk wel met elkaar, en met de raad doen.'

Ons programma is te goed om in de la te leggen Paul de Rook - Lijsttrekker D66

Collegepartij PvdA wil graag met GroenLinks verder. 'De sociale democratie zit nog steeds diepgeworteld in de Groningse samenleving', stelt fractievoorzitter Carine Bloemhoff. En ondanks de gevoelige verkiezingsnederlaag van D66, zou ook deze partij graag deel uitmaken van een progressieve coalitie. 'Ons programma is te goed om in de la te leggen', vindt de immer optimistische lijsttrekker Paul de Rook.

Politieke toekomst

Terug naar de VVD. Mocht die partij veroordeeld worden tot de oppositie, dan is het de vraag wat Van Keulen gaat doen. Maar in dit stadium van de formatie weigert hij uitspraken te doen over zijn politieke toekomst.

'Dat is een hele leuke vraag, maar daar heb ik oprecht nog niet over nagedacht. Wij gaan gewoon die formatieronde in en wij gaan er dus vanuit dat we weer mee mogen doen. We hebben de afgelopen jaren goede resultaten geboekt.'

GroenLinks mag altijd een kop koffie komen drinken, maar we moeten wel realistisch zijn Ton van Kesteren - Lijsttrekker PVV

Geen illusies

Iemand die zich trouwens totaal geen illusies maakt, is lijsttrekker Ton van Kesteren van de PVV. 'We hebben een zetel behaald, dus onze missie is geslaagd. GroenLinks mag altijd een kop koffie komen drinken, maar we moeten wel realistisch zijn.'

Lijsttrekker Chakor hoopt half december met een formatie-advies te kunnen komen. 'We moeten keihard aan het werk. Ik wil natuurlijk dat de informateur overuren gaat maken en met de partijen in gesprek gaat, zodat we zo snel mogelijk met de onderhandelingen kunnen beginnen.'

