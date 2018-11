Eerste palen nieuwe Bedumer Togtemaarschool mogen de grond in

De gemeente Bedum mag beginnen met de nieuwbouw van de Togtemaarschool in Bedum. Dat heeft de rechter besloten. Omwonenden hadden een zaak aangespannen, omdat ze niet willen dat de school op een andere locatie komt.

Stichting De Vlijt Breed, waarin omwonenden van De Vlijt en de Bazuinslaan zich hebben verenigd, voert een juridische strijd tegen de gemeente.

Eén van de bezwaren is dat de buurt vreest voor onveilige situaties met ouders die de kinderen naar school brengen. Er is volgens hen geen ruimte voor een veilige oversteek.

Eerste palen in de grond

Het college kreeg deze week te horen dat ze toch door mogen gaan met de nieuwbouw. 'De rechter heeft in ons voordeel een beslissing genomen. Voor de kerst gaan we heien en gaan de eerste palen de grond in', laat wethouder Menne van Dijk weten.

Hij is opgelucht dat er nu begonnen kan worden. 'De school komt op de plek zoals de gemeenteraad die voor ogen had.'

Veiligheid in gedrang

De buurt laat weten dat de veiligheid van de kinderen in het gedrang komt door deze ontwikkeling. Ze hebben voorlopig besloten om niet in beroep te gaan tegen de beslissing, mede omdat de andere aangespannen rechtszaken al veel geld gekost hebben. Zo loopt er ook nog een zaak over de demping van een sloot rondom de nieuwe locatie.

Het huidige schoolgebouw wordt afgebroken nadat de nieuwbouw is afgerond. Op die plek moet een parkeerruimte, groenvoorziening, basketbalveld en skatebaan komen.

