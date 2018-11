Groen Geel wipt Be Quick uit het bekertoernooi

Groen Geel heeft woensdagavond voor een grote stunt gezorgd door hoofdklasser Be Quick uit de districtsbeker te stoten. De derdeklasser won na een 1-1 eindstand uiteindelijk na het nemen van strafschoppen.

Na veertien penalty's was het de thuisploeg die zegevierde. Be Quick was vlak voor rust op voorsprong gekomen uit een benutte strafschop van Djarni Leidelmeijer. Direct na de pauze maakte oud-Be Quick speler Koen Olde Monnikhof uit een vrije trap de gelijkmaker door de bal hard in de kruising te schieten.

Beslissing

De beslissende strafschop in de serie die Groen Geel de zege bracht werd gescoord door Rik Spekken, ook een oud-speler van Be Quick. De stuntploeg, die eerder WVV al uitschakelde, komt nu in de volgende ronde uit tegen ACV.

