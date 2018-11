Rood Zwart Baflo mag even hopen op stunt

Er leek een stunt in de maak in het districtsbekertoernooi. Na een kwartier spelen schoot Duncan Torrenga vierdeklasser Rood Zwart Baflo op een 1-0 voorsprong tegen Achilles 1894. Maar het liep uiteindelijk toch anders.

Het klassenverschil werd in de loop van de wedstrijd meer en meer duidelijk. De Drentse hoofdklasser won uiteindelijk met 5-1 van de Bafloërs. Het was sneu voor de 'thuisploeg' dat er twee keer in eigen doel werd geschoten.

Sneer

En Rood Zwart Baflo speelde ook nog eens niet op eigen veld. De wedstrijd werd in het naburige Warffum gespeeld, omdat het hoofdveld in Baflo niet voorzien is van een lichtinstallatie. Trainer Jan Potma deelde daarom na afloop nog een kleine sneer uit naar de KNVB.

'Ik vind dat de KNVB de amateurclubs en dan met name in de lagere regionen tekort doet. Als je deze wedstrijd op een zaterdagmiddag speelt, hebben we gewoon vierhonderd man langs de lijn staan. De club heeft dan ook duizend euro meer aan inkomsten. Dit is niet heel netjes van de KNVB.'

Potma kon wel leven met de nederlaag. 'We zijn niet echt weggespeeld, dus ik ben best trots op die mannen.'

'Fantastisch veld'

Doelpuntmaker Torrenga had er niet zoveel problemen mee dat er in Warffum werd gespeeld. 'Dit veld ligt er fantastisch bij en in Baflo is dat nog wel een beetje anders', liet de aanvaller na afloop weten.

'Het ontbreken van een lichtinstallatie is wel een dingetje bij ons. Maar hier was best veel publiek. Ik hoop dat ze hebben genoten van onze strijdlust.'