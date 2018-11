Schansker IJsclub staat voor een raadsel: 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt'

Of er deze winter geschaatst kan worden op de IJsbaan in Bad Nieuweschans is nog een groot vraagteken. Het moet een déjà vu-gevoel naar boven halen bij het bestuur van de Schansker IJsclub, dat vorig jaar ook al tegen problemen aanliep.

Toen was een lekkage de boosdoener. Later bleek dat er geen stop op een afvoerbuis zat en kon een brandweerwagen alsnog water op de ijsbaan pompen. Probleem opgelost, en dus konden veel vrolijke Schanskers hun rondjes op de baan schaatsen.

Probleempjes

Met dat opgeloste dilemma in het achterhoofd probeerde het ijsbestuur deze week weer water op de ijsbaan te pompen met een nieuw schaatsseizoen voor de deur, maar daarbij kwamen ze van een koude kermis thuis. 'We komen ook nu weer wat probleempjes tegen', sombert Harm-Arend Meijer van Dorpsbelangen Bad Nieuweschans.

'Toen we weer water gingen pompen, konden we niet goed zien of de baan gevuld werd. We pompten en pompten maar, maar het water bleef weg. En dat terwijl de sloot en vijver ernaast wél ineens vol staan met water. Dat heb ik, sinds ik in 1975 in dit dorp woon, nog nooit meegemaakt.'

Duurt wat langer

Volgens Meijer komt het uiteindelijk wel goed, alleen duurt het allemaal wat langer. 'Ik heb uitgerekend hoeveel water we op de baan moesten pompen en kwam uit op 1200 tot 1400 kubieke meter water. Maar ik denk dat we er zo onderhand al wel drieduizend ingepompt hebben.'

In de komende periode zet de Schansker IJsclub alle zeilen bij om het probleem op te lossen. En dat gaat wat Meijer betreft met goede moed. 'De weersverwachting is voorlopig nog in ons voordeel.'

