Rondje Groningen: Brandweer te paard?

Een muzikale editie deze keer met liederen over en voor voetballers. De brandweer gaat te paard en hoe heeft Groningen exact gestemd bij de laatste verkiezingen?

1) Virgil toegezongen

Laat het maar aan de fans van Liverpool om een ode op niveau te een muzikale ode te brengen aan 'hun' Virgil van Dijk. En stiekem is de oud-FC'er ook nog een beetje van ons.

2) Op jacht

Een Blauwe Kiekendief mooi vastgelegd terwijl hij aan het jagen is in het Oldambt.

3) Alternatief vervoer

Zou een paard sneller zijn dan een brandweerwagen? Vast niet, maar een beetje oefenen kan natuurlijk geen kwaad.

4) Uitzichtje

Straks te zien voor iedereen vanaf het Groninger Forum. Nu alvast deze plaat.

5) Maar zo kan het ook

Het is niet alleen maar mooie plaatjes. Het weer is ook koud, guur en nat. Een stukje realiteit mag ook in dit Rondje.

6) Naar de bios zonder ziek te worden

De vrienden van Thomas regelden een aparte privézaal voor een bijzonder bioscoopbezoek. Als dit geen vrienden voor het leven zijn.

7) Hoe is er gestemd?

Dagblad van het Noorden heeft een kaart gemaakt waarop je per stembureau kunt zien welke partij de meeste stemmen heeft gekregen. Interessant om even naar te kijken en verschillen per wijk/dorp/gemeente te zien.

