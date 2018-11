Rechter doet uitspraak in zaak tegen juweliersechtpaar Oosterhof

Wordt het een celstraf of een werkstraf? Voormalig juwelier Henk Oosterhof (67) en zijn vrouw Gerda (68) horen donderdagmiddag van de rechter in Zwolle welke straf zij krijgen voor faillissementsfraude en valsheid in geschrifte.

Tegen Oosterhof en zijn vrouw is vijftien maanden gevangenisstraf geëist.

De voormalige schoonzoon van Oosterhof hangt negen maanden celstraf boven het hoofd en de dochter van Oosterhof hoorde twee weken geleden een werkstraf van 180 uur tegen zich eisen. De twee zouden ten minste 75.000 euro aan de failliete boedel hebben onttrokken.

Faillissement

Oosterhof had twee juwelierszaken: in Veendam en Stadskanaal. Eind 2015 draaide de Rabobank de geldkraan dicht. Oosterhof ging failliet, sloot zijn winkels en vertrok via Duitsland naar Spanje. Daar zat het echtpaar enige tijd ondergedoken.

RTV Noord-verslaggevers Peter Steinfort en Steven Radersma gingen in mei 2017 in Spanje op zoek naar het juweliersechtpaar.



Via zijn advocaat liet Oosterhof weten onder voorwaarden terug te willen komen naar Nederland. Hij wilde de garantie dat hij niet zou worden aangehouden. Maar bij terugkomst in Nederland werd het echtpaar opgepakt.

Boedel verdwenen

Een deel van de failliete boedel bleek verdwenen. Een verzameling klokken, schilderijen en porselein uit de achttiende eeuw werden teruggevonden in een loods in Winschoten. Ook het huis in Spanje van Oosterhof was verkocht; middels een mondelinge overeenkomst. De opbrengst van de woning was verdwenen. 'Daar hebben we prettig van geleefd', verklaarde Gerda Oosterhof twee weken geleden voor de rechtbank. Henk Oosterhof zei: 'Pas later realiseerden wij ons dat de woning ook tot de boedel behoort.'

Oosterhof en zijn vrouw, dochter en ex-schoonzoon horen dus donderdagmiddag welke straf zij krijgen. Oosterhof zelf liet twee weken geleden weten dat hij graag een werkstraf wil: ''in een bejaardentehuis, zodat ik weer met mensen om kan gaan'.

Lees ook:

- Vijftien maanden cel geëist tegen oud-juwelier Oosterhof: 'Ik voel me geëxecuteerd'