Wonen in een ziekenhuis? Dit is je kans!

Heb je altijd al in een ziekenhuis willen wonen? Het kan nu in het voormalige St. Lucas Ziekenhuis in Winschoten.

Sinds enkele weken wonen daar mensen en er zijn nog woonruimtes beschikbaar.

Leegstand

Het St. Lucas Ziekenhuis in Winschoten is deze zomer, samen met het Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl, verhuisd naar het nieuwe OZG in Scheemda. Het gebouw in Winschoten staat daarom leeg. 'Maar leegstand is zonde, dus wij willen invulling', zegt Azing Wierda. Hij is directeur van CareX, een bedrijf dat zorgt voor tijdelijke invulling van lege gebouwen.

De vier organisaties die voorheen in de bibliotheek in Winschoten waren gehuisvest, zijn nu naar de begane grond in het ziekenhuis verhuisd. 'Maar er wonen nu ook vijf mensen', vertelt Wierda.

Beveiliging



Wierda vindt leegstand zonde, maar meent dat een invulling van het gebouw ook zorgt voor meer veiligheid.

'Wij willen in elk geval de begane grond bewoond hebben, dat zorgt er ook voor dat er minder snel iets zal gebeuren. In de nacht en in het weekend zijn daar ook mensen.'

Nog tien plekken



Op de begane grond zijn nog tien woonruimtes die ingevuld moeten worden. Klinkt weinig, maar CareX heeft moeite met het vinden van mensen die daar willen wonen.

Op de vraag of straks door het hele gebouw mensen wonen, antwoordt Wierda: 'Op andere verdiepingen gebeurt eerst niks. De begane grond is al zo groot dat wij daar al moeite met de invulling hebben.'

Eén jaar

Het bedrijf is naar eigen zeggen actief op zoek naar mensen die in het voormalige ziekenhuis willen wonen. Mensen kunnen er in elk geval één jaar wonen.

Lees ook:

- Waar is de Barmhartige Samaritaan van het St. Lucas Ziekenhuis gebleven?

- Schedelzaag en gebruikte mortuariumbedden in de verkoop

- In de rij voor een glimp van het Ommelander Ziekenhuis Groningen