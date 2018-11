Justitie eist celstraf voor slordige inbreker

Het Openbaar Ministerie eist voor twee inbraken en een fietsendiefstal een celstraf van negen maanden tegen een 34-jarige man zonder vast woonadres.

Hij sloeg in juli en augustus zijn slag in Winschoten, maar ging slordig te werk. Uit een woning aan de Noorderstraat nam de inbreker allerlei dure spullen mee. Achteloos gooide de dief een sigaret in de wc-pot. Het dna op de peuk was van de 34-jarige man.

Ook inbraak bij slagerij

Bij een slagerij aan de Venne werd in dezelfde periode de achterdeur opengebroken. Er werd onder meer een kluis met daarin 1500 euro en autosleutels gestolen.

Een camera aan de gevel van een naastgelegen bank nam de inbraak op. Op beeld waren twee mannen bij de slagerij te zien. Een van de mannen werd door de agenten herkend. De man bekende en de agenten kwamen ook bij de 34-jarige medeverdachte uit, die op dat moment in Winschoten logeerde.

Autosleutels en kleding gevonden

Op het logeeradres vond de politie de gestolen autosleutels. In de kamer lagen kledingstukken die overeen kwamen met de kleding die een inbreker op beeld droeg.

De agenten stuitten ook nog op een gestolen mountainbike. Die was gestolen bij de plaatselijke supermarkt. De verdachte heeft een strafblad.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.