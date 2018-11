Lopend Vuur: 8000 doden door fijnstof: ik laat de auto toch wat vaker staan

Warmer en extremer weer, gelinkt aan klimaatverandering is de grootste bedreiging voor de volksgezondheid op aarde in de 21e eeuw.

Dat zeggen artsen en onderzoekers in een rapport dat gepubliceerd is in het Britse medische tijdschrift The Lancet.

In ons land vallen jaarlijks -naar schatting- ongeveer 8000 doden door fijnstof in de lucht.

De onderzoekers komen tot de conclusie dat stormen, overstromingen, natuurbranden en de uitstoot van fijnstof direct en indirect bedreigend zijn voor de gezondheid van mensen, maar er ook voor zorgen dat gebieden onbewoonbaar worden, wat tot grote sociale problemen kan leiden.

Het Lancet-rapport, geschreven door artsen, academici en beleidsdeskundigen van 27 organisaties verspreid over de wereld, roept op tot snelle actie om de klimaatverandering in te dammen en de gezondheidszorg voor te bereiden op groeiende uitdagingen.

Grote boosdoeners bij de verspreiding van fijnstof zijn kolencentrales en het verkeer. De onderzoekers zeggen dan ook dat Nederland meer moet doen om alternatieve vervoersvormen te stimuleren.

Met die 8000 doden in het achterhoofd is ons Lopend Vuur:



