Echtpaar Oosterhof moet acht maanden de cel in

Voormalig juwelier Henk Oosterhof en zijn vrouw Gerda moeten acht maanden de cel in. Daarnaast hebben ze allebei een werkstraf gekregen van 240 uur.

Volgens de rechter in Zwolle hebben zij zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. De rechter vindt dat het echtpaar 'alleen aan de eigen financiële positie' heeft gedacht. 'Ze hebben zich niet verdiept in de gevolgen van het faillissement en uitsluitend uit eigen belang gehandeld.' Daardoor zijn schuldeisers benadeeld.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechter wel rekening gehouden met het feit dat de verdachten geen strafblad hebben en dat er veel aandacht voor de zaak is geweest in de media.

Dochter en ex-schoonzoon

De dochter van het echtpaar heeft een voorwaardelijk celstraf van drie maanden gekregen en werkstraf van 240 uur. Vanwege de zorg voor haar kinderen is er geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Haar ex-man is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een werkstraf van 240 uur. De twee hebben geld en goederen onttrokken aan de failliete boedel.

Tegen de voormalige schoonzoon van Oosterhof was negen maanden celstraf geëist. Hij krijgt een werkstraf, zodat hij de curator terug kan betalen.

Ondergedoken in Spanje

Henk Oosterhof die twee juwelierszaken had in Veendam en Stadskanaal, ging in 2015 failliet. Hij en zijn vrouw verdwenen via Duitsland naar Spanje en zaten daar enige tijd ondergedoken. In juli 2017 keerde het echtpaar Oosterhof terug naar Nederland en werden ze aangehouden.

Deel boedel verdwenen

Een deel van de failliete boedel bleek verdwenen. Een verzameling klokken, schilderijen en porselein uit de achttiende eeuw werd teruggevonden in een loods in Winschoten. Het huis in Spanje had Oosterhof via een mondelinge overeenkomst verkocht. Van de opbrengst hadden ze 'prettig geleefd', verklaarde Gerda Oosterhof.

Oosterhof en zijn vrouw hebben beiden spijt betuigd.

Curator blij met straf

Curator Jan Hein Mastenbroek reageert met instemming op het oordeel van de rechtbank: 'Dit is een forse maar terechte straf die laat zien dat dit soort zaken steeds meer serieus genomen wordt.'

