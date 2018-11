Provincie Groningen: strengere subsidievoorwaarden voor zonnepanelen

De provincie Groningen moet in de toekomst strengere subsidievoorwaarden stellen aan bedrijven die met zonnepanelen werken.

Dat zegt gedeputeerde Nienke Homan, als reactie op het nieuws dat onder meer de provincie Groningen indirect clusterbommen heeft gefinancierd.

Q-cells

Tot op heden heeft de provincie meegewerkt aan campagnes waarbij zonnepanelen van het merk Q-Cells zijn aangeboden. Deze panelen blijken gefabriceerd te worden door een Zuid-Koreaans bedrijf, dat onder meer oorlogswapens maakt.

'Je wilt daar gewoon geen link mee hebben. Ik vind dat wij daar afstand van moeten nemen. We gaan nu de koppen bij elkaar steken om te bekijken hoe we dit nu het best vast kunnen laten leggen', zegt Homan.

Uit handen

De provincie Groningen laat, net als Groningse gemeenten, de informatieverspreiding en plaatsing van zonnepanelen uitvoeren door externe partijen. In onze provincie is het Energieloket daar verantwoordelijk voor. De provincie heeft al vijftienduizend euro subsidiegeld beschikbaar gesteld aan dit loket. 'We hebben het niet scherp genoeg onderzocht', zegt Homan over het verstrekken van die subsidie.

Wat nu?

'Wat mij betreft hoeven de zonnepanelen niet direct van de daken te worden gehaald. We moeten nu vooral scherp zijn op onze rol en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen', besluit Homan.

