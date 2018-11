Voorbereiding bouw grote stikstoffabriek is begonnen

Het is de belangrijkste pijler onder het gasbesluit van minister Wiebes: de nieuwe stikstoffabriek van Gasunie bij Zuidbroek. Na jarenlange plannenmakerij en vertraging is deze week begonnen met de voorbereiding voor de bouw van die fabriek.

Weg

Die voorbereiding bestaat uit het aanleggen van een drie kilometer lange weg vanaf de Duurkenakker bij Muntendam naar het bouwterrein bij Zuidbroek. Via die weg moet het materiaal voor de vijfhonderd miljoen euro kostende fabriek worden aangevoerd.

7 miljard kuub

Met het stikstof kan straks hoogcalorisch gas uit het buitenland geschikt worden gemaakt voor gebruik in Nederland. Het heeft dan dezelfde kwaliteit als het gas uit Groningen. De fabriek kan zeven miljard kubieke meter gas per jaar mengen, gas dat dan niet uit de Groninger bodem hoeft te worden gehaald. Het is één van de belangrijkste maatregelen om de gaswinning in Groningen uiterlijk 2030 helemaal afgebouwd te hebben.

Druk

De fabriek moet relatief snel klaar zijn voor gebruik: begin 2022. 'Dat is inderdaad ambitieus', zegt woordvoerder Michiel Bal van Gasunie. 'De druk wordt door alle partijen die erbij betrokken zijn gevoeld. 'Maar we gaan ons beste beentje voorzetten en dan moet het lukken'.

Zestig meter hoog

De nieuwe fabriek komt naast de huidige stikstofinstallatie bij Zuidbroek. De nieuwe wordt tien keer zo groot,als de huidige en zal met drie koeltoren van zestig meter hoog vanaf ver te zien zijn.

Lees ook:

- Stikstoffabriek kan mogelijk meer 'Gronings gas' produceren