Muntendammer maakte drugshol van vakantiewoning: OM eist cel

Het Openbaar Ministerie (OM) eist tegen een 53-jarige man uit Muntendam vijftien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk, voor drugsbezit en het hebben van een verboden wapen.

De politie kwam de man op het spoor na een melding over een hennepkwekerij in een vakantiebungalow in Scharmer.

Veel drugs

Agenten ontdekten tijdens een huiszoeking in juli vorig jaar inderdaad een hennepkwekerij met ruim honderd plantjes.

Ook vonden zij flinke hoeveelheden heroïne, cocaïne, speed en xtc, en materialen om de drugs te kunnen gebruiken. De officier van justitie sprak van een handelshoeveelheid.

Geld

In de woning, die door de Muntendammer werd gehuurd, lag bovendien een hoeveelheid geld dat mogelijk door drugshandel was verkregen.

De officier zag onvoldoende bewijs dat de Muntendammer diegene was die in de drugs handelde. De verdachte ontkende bovendien dat hij dealde. Hij kreeg alleen maar geld van anderen die in zijn woning drugs wilden gebruiken of een tijdje verbleven. Hij kende de meeste mensen niet eens, zei hij tegen de rechter.

Zwaar verslaafd

De Muntendammer is zelf zwaar verslaafd. De reclassering adviseerde opname in een verslavingskliniek. Om die reden eiste de officier van justitie een deels voorwaardelijke straf.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.