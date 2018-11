Deel dit artikel:













Kijk live: De uitreiking van de Groninger Ondernemingsprijs De drie genomineerden op een rij (Foto: Jan Buwalda)

Vanavond wordt in MartiniPlaza in Stad de Groninger Ondernemingsprijs 2018 uitgereikt. De uitreiking is bij RTV Noord te volgen via een livestream.

Wie kunnen de prijs winnen? Scharnierenfabrikant FritsJurgens in Kolham, transportbedrijf Koopman Logistics in Leek en Roossien Hoogwerktechniek uit de stad Groningen strijden in deze finale om de prijs. Ze werden in september gekozen uit negen genomineerden. Vorig jaar kroonde InnoCore Pharmaceuticals zich tot de grote winnaar. Volg de uitreiking vanaf 20:00 uur via onderstaande livestream: