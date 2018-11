NS doet tweede proef met snelle intercity die wél stopt in Assen

Er komt een extra proef met een snelle intercity vanuit de stad Groningen naar de Randstad die ook stopt in Assen.

Dat heeft topman Roger van Boxtel van de Nederlandse Spoorwegen (NS) donderdagmorgen toegezegd aan de Drentse gedeputeerde Henk Brink, schrijft RTV Drenthe.

Proef met snelle intercity

De NS wil een proef doen met een snelle intercity om Groningen en de Randstad dichter bij elkaar te brengen. Door tussenstops in Assen en Lelystad over te slaan en de snelheid te verhogen, kan de reistijd met circa een kwartier worden bekort.

De aankondiging van de proef leidde tot grote ergernis in Drenthe, omdat die provincie ook meebetaalt aan het oplossen van knelpunten in het spoornetwerk in Noord-Nederland. Bovendien zou het overslaan van het station in Assen maar drie minuten schelen.



Twee proeven

De NS heeft nu toegezegd twee proeven te doen. Eerst komt er een proef die Assen overslaat. Daarna volgt eenzelfde proef waarbij wél in Assen wordt gestopt.

De NS kijkt daarna welke variant ze kiest. Deze variant wordt ook voorgelegd aan de zogenaamde spoortafel. Daarin zijn Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel vertegenwoordigd, net als noordelijke gemeenten, Arriva en het OV Bureau Groningen Drenthe.

