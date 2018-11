Deze 66 'helden van weleer' maken zondag een ereronde bij FC Groningen

Adri van Tiggelen, Erik Nevland, Martin Drent, Rasmus Lindgren. Het is slechts een kleine greep uit de groep van 66 oud-sterspelers en voormalig trainers die komende zondag terugkeren op het veld van FC Groningen.

In de pauze van de thuiswedstrijd tegen NAC maken deze 'helden van weleer' een ereronde langs de tribunes van het Hitachi Capital Mobility Stadion.

13 jaar geleden

De laatste keer dat zoveel oud-FC'ers bijeen waren voor een dergelijk evenement, was bij het afscheid van het Oosterparkstadion, op 18 december 2005.

Groeten uit Servië

Tot zijn grote spijt kan Goran Lovre zondag niet van de partij zijn. De Serviër speelde tussen 2006 en 2010 128 wedstrijden voor de FC. Via Twitter steekt hij zijn oud-clubgenoten nog wel een hart onder de riem:

'Een Servisch gezegd luidt: het is niet belangrijk hoe je snel valt, maar hoe je snel opstaat. Daarom is het eerste stapje: zondag winnen tegen NAC. Come on boys!'



Alle namen op een rij De wedstrijd tegen NAC begint zondag om 16.45 uur. Deze 'helden' maken in de rust een ereronde door het stadion.: Rolf Oostinga, Dick van Vlierden, Bert Witkop, Geert Schuurman, Peter Eimers, Wubbie Smeins, Bert Oldenburger, Herman Dijkstra, Azing Griever, Anne Mulder, Walter Waalderbos, Johan Tukker, Bud Brocken, Rob McDonald, Herman Dieterman, Henk de Haan, Ronald Steenge, Adri van Tiggelen, Jos Roossien, Paul Mason, Joop Gall, Johan de Kock, Richard Vennema, Pieter Beuzenberg, Garry Brooke, Barend Beltman, Theo ten Caat, Marco Koorman, Jan Veenhof, Ulrich Wilson, Grafton Holband, Marcel van Buuren, Mart van Duren, Henderikus Huisman, Martin Drent, Clyde Wijnhard, Arjan Blaauw, Lucien Sahetapy, Mathias Rosén, Petter Andersson, Edwin Prins, Sander van Gessel, Patrick Ax, Hugo Alves Velame, Melchior Schoenmakers, Paul Matthijs, Luciano da Silva, Roy Beukenkamp, Pascal Averdijk, Paul Janssen, Ignacio Tuhuteru, Rolf Landerl, Regillio Vrede, Jeroen Lambers, Kiran Bechan, Yuri Cornelisse, Gibril Sankoh, Rasmus Lindgren, Gijs Koopmans, Marcel Pannekoek, Shkodran Metaj, Serdar Öztürk, Tim Matavz, Berry Powel, Maikel Kieftenbeld en Erik Nevland.

