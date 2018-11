Gemeentehuizen Westerkwartier zijn aan het verhuizen

In de gemeentehuizen in Leek, Grootegast, Marum en Zuidhorn staan de verhuisdozen donderdag en vrijdag hoog opgestapeld en is het een komen en gaan van verhuiswagens.

Door de fusie van die vier gemeenten tot de gemeente Westerkwartier worden afdelingen verplaatst en moeten ook de medewerkers verkassen.

Domeinen

De nieuwe gemeentelijke organisatie is ingedeeld naar domeinen. Het sociaal domein vindt onderdak in het gemeentehuis in Leek, het fysieke domein is ondergebracht in Zuidhorn en de ondersteunende diensten zitten in Marum en Grootegast.

Ook het pand van werkvoorzieningschap Novatec in Tolbert is straks een werkplek van ambtenaren. De (nieuwe) burgemeester en de wethouders zitten straks in Grootegast.

Ambtenaren zijn vrij

Om de verhuizers niet voor de voeten te lopen zijn de ambtenaren donderdag en vrijdag vrij en zijn de gemeentehuizen dicht. Komende maandag zit iedereen op zijn nieuwe werkplek.

