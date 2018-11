'Hotelpiraten' Jan en Jolanda blijven in de cel

Jan V. en Jolanda H. in Tubbergen (Foto: Hotel Marcant / Bewerking RTV Noord)

Jan V. en Jolanda H., die worden verdacht van zestig gevallen van oplichting van horecaondernemers, blijven vastzitten. Dat bleek donderdag tijdens de eerste proformazitting bij de rechtbank in Assen.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft het stel - dat inmiddels bekendstaat als hotelpiraten - tussen augustus vorig jaar en augustus in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel een spoor van gedupeerden achtergelaten.

Zelf naar de politie

Jan V. (63) en Jolanda H. (54) logeerden en aten in een groot aantal hotels en B&B's en vertrokken steeds zonder te betalen. Doordat de eigenaar van Hotel Marcant in Tubbergen na de oplichting een bericht over het stel online zette, kwam de zaak aan het rollen.

Horecaondernemers in onder meer Winschoten, Stadskanaal, Gieten, Meppel en Ommen herkenden het verhaal. Dat kwam in de media, waarna het stel zichzelf op 16 augustus meldde bij de politie in Assen. Sindsdien zitten ze vast.

Psychologisch onderzoek

De twee waren niet bij de zitting in de rechtbank en hun advocaat ook niet. Volgens de officier van justitie moet Jolanda H. nog door een psycholoog worden onderzocht. Ook zijn de twee afgelopen week nog verhoord. Het onderzoek is bijna afgerond.

Op 15 januari behandelt de rechtbank de strafzaak tegen het stel. Ze zijn al vaker veroordeeld voor soortgelijke zaken.

Lees ook:

- Ruim 40 aangiftes tegen oplichtersduo

- Vermeende hoteloplichters blijven drie maanden langer vast

- 'Schadeclaim hotelpiraten heeft kans van slagen'