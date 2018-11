Justitie eist cel voor verleiden 13-jarig meisje tot seks

Een 29-jarige oud-inwoner uit Stadskanaal heeft zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan grooming. De man probeerde in november 2016 een 13-jarig meisje over te halen seksafspraken met hem te maken.

De officier van justitie vindt dat de man hiervoor een celstraf van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk, opgelegd moet krijgen.

Het is niet de eerste keer dat de man voor dergelijke feiten voor de rechtbank staat. In 2015 werd hij voor hetzelfde veroordeeld tot een werkstraf van 180 dagen en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. Omdat hij in de proeftijd dezelfde fouten heeft gemaakt, moet hij nu ook dat halfjaar uitzitten, vindt de officier van justitie.

Jong meisje

De oud-Knoalster, die tegenwoordig in Duitsland woont, dacht dat hij destijds te maken had met een meisje van 17 of 18 jaar oud.

Dit geloofde de officier niet. Uit de vele WhatsApp-gesprekken was af te leiden dat het een jong meisje betrof. Bovendien ontmoette de man de moeder van het meisje die hem onomwonden de leeftijd van haar dochter vertelde.

Nichtje mag mee

De moeder vertrouwde de zaak niet en stapte uiteindelijk naar de politie. De agenten ontdekten op de telefoon van het meisje een foto van een penis, die door de man was verstuurd. Hij stelde haar op WhatsApp voor om tijdens de dates ook haar nichtje mee te nemen. Zover kwam het allemaal niet.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.