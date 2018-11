Deel dit artikel:













Spijk zit plotseling zonder KPN-bereik (Foto: Jan Peter Kapteijn)

KPN-klanten in de omgeving van Spijk zijn sinds deze week moeilijk bereikbaar. Ze kunnen niet tot nauwelijks bellen met hun mobiele telefoon, omdat de zendmast in het dorp plotseling is weggehaald.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

'Thuis had ik altijd uitstekende ontvangst, maar mijn bereik is nu 0,0', zegt Jan Peter Kapteijn uit Spijk. Overvallen De zendmast aan de Nesweg is afgelopen dinsdag weggehaald. KPN huurde deze mast. Volgens een woordvoerder voldeed hij niet meer aan de veiligheidseisen: 'De mast werd met kabels overeind gehouden.' De telecomprovider zegt er zelf ook door overvallen te zijn, dat de verhuurder hem plotseling heeft weggehaald: 'We vinden het vervelend dat klanten hierdoor problemen hebben met de bereikbaarheid. We doen er alles aan om zo snel mogelijk een tijdelijke mast te plaatsen', zegt KPN. Andere providers Hoe snel die mast geplaatst kan worden, is nog niet bekend. De gemeente Delfzijl moet hier een vergunning voor geven. 'We hopen dat de gemeente met ons meewerkt', aldus de telecomprovider. Ondertussen zitten mensen uit Spijk, Bierum en Losdorp nu met weinig tot geen bereik. Het gaat niet alleen om klanten van KPN zelf, ook mensen met Robin Mobile, Simyo, Telfort en Youfone maken gebruik van het KPN-netwerk. 'Het is hopeloos' Ook supermarkteigenaar Wiebe Buist heeft last van de problemen met het bereik: 'Het is hopeloos. Als je iemand wil bellen, moet je met je mobieltje het nummer opzoeken en met de vaste telefoon bellen.' De inwoners ergeren zich vooral aan de manier waarop het gaat: 'Er wordt ons niks verteld. Plotseling is het mobiele bereik weg. Als dit nog lang duurt, ga ik overstappen', zegt Buist.