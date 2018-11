Damsters krijgen damwandschade eerst vergoed van de gemeente

De gemeente Appingedam gaat de schade die geleden is door de vervanging van de damwand in het Damsterdiep eerst zelf betalen.

Een aannemersbedrijf heeft afgelopen zomer in opdracht van de gemeente de damwand vervangen. Het plaatsen van de ankers van de damwand leverde zoveel trilling op dat er schade aan de huizen en erven van de omwonenden ontstond.

Getouwtrek

De gemeente heeft het aannemersbedrijf aansprakelijk gesteld voor de schade. De verwachting is dat het getrouwtrek tussen verzekeringsmaatschappijen zo lang gaat duren dat Appingedam besloten heeft zelf eerst de schade te vergoeden.

Omwonende Jolanda Moesker heeft schade en deed eerder deze maand in Noord Vandaag haar verhaal:



Lange voorgeschiedenis

Het plaatsen van de damwanden begon in maart dit jaar, na jaren van gesteggel. In totaal moest 200 meter walbeschoeiing langs het Damsterdiep bij de Solwerderstraat vernieuwd worden. Daarmee is een bedrag van 1,45 miljoen euro mee gemoeid. De gemeente Appingedam betaalt daarvan bijna een miljoen.

