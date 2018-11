Doorstart Coops en Nieborg en Barkmeijer nauw met elkaar verbonden

Het lot van het ene bedrijf hangt samen met de doorstart van de ander. De innige verstrengeling in de noordelijke scheepsbouwwereld zorgt voor een bijzondere situatie bij de overname van zowel Coops en Nieborg als Barkmeijer.

De beide curatoren Pieter Lettinga van Coops en Nieborg en Marco Kalmijn van Barkmeijer onderhouden een hotline. Ze weten dat ze elkaar kunnen helpen. Want de resultaten van onderhandelingen over een doorstart of overname van het ene bedrijf zijn van invloed op wat er met het andere bedrijf gebeurt.

Negen miljoen euro

Waarbij het zo is dat een doorstart van Barkmeijer de kans op een overname van Coops en Nieborg groter maakt. Dan kan Coops en Nieborg namelijk alsnog de laad- en lossystemen leveren voor de twee schepen die Barkmeijer voor de Britse reder Hanson bouwt.

Het volledige orderbedrag dat hiermee gemoeid is, bedraagt negen miljoen euro. Dit bedrag zal Coops en Nieborg zeker niet meer ontvangen. Omdat er forse schulden zijn en de bank vooraan in de rij van schuldeisers staat, zal er voor de gewone crediteuren in het faillissement waarschijnlijk niet veel resteren. Maar een doorstart zorgt in elk geval voor continuïteit van werk bij het Hoogezandster constructiebedrijf.

Nodig voor afbouwen schepen

Andersom helpt een doorstart van Coops en Nieborg de scheepswerf in Stroobos ook, want die heeft wel de discharching-systemen uit Hoogezand nodig om de Hanson-schepen af te bouwen, waarvan er één klaar ligt op de werfkade om te water gelaten te worden.

Lopen de gesprekken over overname bij een van beide bedrijven spaak, dan kan dat een doorstart van de ander lastig maken. 'Het grijpt in elkaar', zegt Coops en Nieborg-curator Pieter Lettinga. 'De bedrijven hebben elkaar nodig. Een partij die met Barkmeijer een doorstart wil maken, wil ook dat Coops en Nieborg doorgaat.'

Lukt het met Barkmeijer niet, dan valt een belangrijk project bij Coops en Nieborg weg Pieter Lettinga - curator Coops en Nieborg

Kapitaalvernietiging

'Lukt het met Barkmeijer niet, dan valt een belangrijk project bij Coops en Nieborg weg', verklaart Lettinga. 'Dat is dan een fors stuk kapitaalvernietiging.' Verlies van dat project zal Coops & Nieborg moeten compenseren met andere projecten. Geen eenvoudige opgave, stelt Lettinga.

Direct na het faillissement hebben zich overnamekandidaten voor Coops en Nieborg gemeld, zegt Lettinga. Het betreft bedrijven uit de scheepsbouw en ook investeerders.

Serieuze belangstelling

Curator Marco Kalmijn zit midden in de gesprekken over een overname van Barkmeijer, waarvoor volgens Kalmijn 'serieuze belangstelling' is. Interesse is er in elk geval vanuit de noordelijke scheepsbouw. Zo zijn medewerkers van Niestern Sander en Royal Bodewes bij Barkmeijer geweest om te praten over voortzetting het bedrijf. Kalmijn is 'hoopvol' over een voortzetting.

Curator Lettinga heeft na twee dagen gesprekken en inventariseren een eerste beeld van de oorzaken van het bankroet van Coops & Nieborg. 'Het is een combinatie van factoren waarbij de ondergang van Barkmeijer het laatste zetje heeft gegeven.'

Coops en Nieborg: zeven miljoen schuld

De totale schuldenlast van Coops en Nieborg ligt rond de zeven miljoen euro. Minder rendabele projecten en hoge investeringen in ontwikkeling van technisch hoogstaande offshore kranen zijn de belangrijkste faillissementsoorzaken, zegt Lettinga. 'Dat laatste project kent hoge aanloopverliezen. Coops en Nieborg heeft er veel leergeld voor moeten betalen.'

Samen met Barkmeijer is Coops en Nieborg ook verwikkeld in een conflict met de Kroatische werf Brodo Trogir, eigendom van een Kroatische miljonair. Die zou de afbouw van de Joint Runner I door Barkmeijer en andere partijen, waaronder Coops en Nieborg en de Groningse Central Industry Group, financieren. Het schip ligt al sinds 2016 onafgebouwd aan de kade in Harlingen en betaling is tot op heden uitgebleven.

We kunnen moeilijk bij de overheid aankloppen en vragen om een zak geld, maar we willen wel overleggen Pieter Lettinga - curator Coops en Nieborg

Domino-effect dreigt

Net zoals er door het faillissement van Barkmeijer onderaannemers in moeilijkheden zijn gekomen, gebeurt dat volgens Lettinga nu ook door de problemen bij Coops en Nieborg. 'Het is het gevreesde domino-effect', aldus Lettinga.

Hij wil met EZ-gedeputeerde Patrick Brouns rond de tafel om de situatie te bespreken. 'Ik geloof wel dat de overheid zich bewust is van de crisis momenteel in de scheepsbouw. We kunnen moeilijk bij de overheid aankloppen en vragen om een zak geld, maar we willen wel met de politiek overleggen.'

