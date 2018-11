Katjewaai, nieuw Groningstalig kinderboek van Gré van der Veen

Gré van der Veen (82) is de grande dame van de Groninger literatuur. Ontelbare publicaties staan op haar naam: poëzie, proza, toneelstukken en kinderboeken. Dit weekend verschijnt haar nieuwste: Katjewaai.

Het Groningstalige kinderboek is een vervolg op Abedoedas, dat in 2003 verscheen.

'Eigenlijk ben ik altijd wel een beetje aan het schrijven', vertelt Van der Veen in haar werkkamer, thuis in Veendam. 'Als je een boek geschreven hebt dan blijven de figuurtjes in je hoofd hangen. Soms wil je daar weer wat mee. In dit geval karakters als Boer Kloosterboer, zijn hond en kat en de oude heks Nustepot. Meestal als ik dan ga zitten schrijven rolt het er ook zo uit.'

Krummels is ook brood

Van der Veen schrijft al bijna veertig jaar in haar moedertaal. Haar eerste publicatie is de dichtbundel Krummels is ook brood, uit 1979. Er volgen er meer. Behalve gedichten en proza schrijft en vertaalt ze veel toneelstukken voor het Groningstalige gezelschap WAARK.

'Ik ben geen activiste'

'Voor mij is het Gronings even volwaardig als iedere andere taal', zegt Van der Veen over de taal waarin ze schrijft. 'Ik schrijf in het Gronings omdat ik het mooi vind. Het Nederlands is dat ook, maar het Gronings is warmer voor mij. Ik ben geen activiste die op de barricade gaat staan. Mijn taak is schrijven, de taak van de uitgever is uitgeven en die van de lezer om te lezen.'

'Of ik nog wat had liggen'

Katjewaai is het vervolg op Abedoedas. Ook nu zijn de verhalen van Van der Veen geïllustreerd door Matty de Vries uit Ezinge. Dat het boek wordt uitgegeven is vooral te danken aan Jan Groenbroek van Stichting t Grunneger Bouk.

'Het manuscript lag er al een tijdje, maar door medische toestanden was het er nog niet van gekomen. Jan Groenbroek vroeg of ik nog wat had liggen en zodoende wordt het nu uitgegeven.'

Katjewaai van Gré van der Veen wordt zondagmiddag in het Veenkoloniaal Museum in Veendam gepresenteerd.