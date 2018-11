In koor: 'Sunnerkloas verjoart vandoag, en dat vieren wie zo groag'

Dertig jaar lagen tal van Groninger Sinterklaasliedjes te verstoffen op de zolder van Fré Schreiber, maar nu heeft hij ze gebundeld in het Grunneger Sunnerkloasbouk.

1) Kinderkoor zingt Sunnerkloaslaidjes



In het Grunneger Sunnerkloasbouk staan herinneringen aan het Sinterklaasfeest, maar ook gedichtjes, liedjes en zelfs een hoorspel. En wie kunnen die liedjes nu beter ten gehore brengen dan de mooiste kinderstemmen?

2) Zorg voor zij-instromers

Het personeelstekort in de zorg neemt grote vormen aan. De nieuwe campagne 'Ik Zorg' moet daar verandering in brengen. Maar Robert van Beilen heeft dat duwtje in de rug niet nodig. Hij stapte van de commerciële wereld over naar de Van Mesdag-kliniek.

3) Waar zijn Groningers trots op?

Vanavond strijden in Martiniplaza 3 finalisten om de Groninger ondernemersprijs. Scharnierenmaker Frits Jurgens, Koopman Logistic en Roossien Hoogwerktechniek. Dat laatste bedrijf vindt dat we trotser op Groninger producten moeten zijn. Dus werd de 'made in Groningen'-sticker bedacht.

4) Effe wachtuuh.... Album!

Belofte maakt schuld. Dus trokken Pé en Rinus langs de deuren om de DVD van hun film te bezorgen. Uiteraard op ludieke wijze.