Illegaal verkeer in centrum Stad vanaf maandag nauwlettend gevolgd

Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs die vanaf maandag illegaal door de binnenstad rijden, komen daar niet meer zo makkelijk mee weg. Vanaf dan hangen er namelijk camera's die alle kentekens registreren.

De proef van de gemeente zou in september van start gaan, maar begint nu op 3 december. De camera's worden in eerste instantie opgehangen in de Poelestraat, Peperstraat en Brugstraat.

Waarom cameratoezicht?

In bepaalde delen van de binnenstad mag gemotoriseerd verkeer alleen binnen venstertijden (tussen 5.00 en 12.00 uur) óf met een ontheffing komen. Deze maatregel wordt volgens de gemeente echter niet voldoende nageleefd, wat zorgt voor overlast bij bezoekers en ondernemers in de binnenstad.

Hoe werkt het?

Camera's registreren de kentekens van alle gemotoriseerde voertuigen. De pakkans voor overtreders van de venstertijden is volgens de gemeente 'honderd procent'. Voertuigen zonder ontheffing krijgen eerst nog een waarschuwing. Vanaf 15 januari 2019 volgt bij overtreding direct een boete.

Scooters en brommers

In het voetgangersgebied van de Poelestraat en Peperstraat kan door de camera's ook beter worden toegezien op het illegaal inrijden van scooters en brommers.

Privacywet

De proef voldoet volgens de gemeente aan de eisen van de privacywet. 'De camera's registreren geen personen en maken ook geen opnames van personen.'

Uitbreiding mogelijk

De proef met cameratoezicht duurt een half jaar. Na een evaluatie kan de gemeenteraad besluiten het cameratoezicht uit te breiden tot de hele binnenstad.

