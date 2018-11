Winkeliers Delfzijl lijden onder werkzaamheden: 'Water staat aan de lippen'

De werkzaamheden zijn in volle gang (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

De werkzaamheden rond het centrum van Delfzijl jagen potentiële klanten weg. Ondernemers vrezen omzetverlies, met mogelijk fatale afloop voor winkels in het hart van de havenstad.

'Sommigen zeggen: als we rond de feestdagen niet goed draaien, moeten we volgend jaar onze deuren sluiten', zegt ChristenUnie-raadslid Cor Buffinga.

Kwart minder omzet

Vincent Janszen van Banketbakkerij Jullens is één van de ondernemers die last heeft van de werkzaamheden aan het stationsgebied en het Vennenplein. Hij zit aan de Oude Schans, aan de rand van het centrum.

'Vorig jaar waren we slecht bereikbaar vanwege de sloop van de Vennenflat. Door de werkzaamheden aan het begin van de straat gingen veel klanten rechtsomkeert. De omzet daalde met een kwart', vertelt Janszen.

Nu de werkzaamheden bij de Vennen klaar zijn, gaat zijn kassa weer rinkelen. Maar hij vreest nieuwe opbrekingen, als de gemeente begin volgend jaar aan de slag gaat met het nieuwe Vennenplein, dat een groen parkeerterrein moet worden. 'Dat wordt een tweede klap. Krijgen we dan weer een lagere omzet?'

Spek van de botten

Niet alleen de banketbakkerij heeft hier last van. Ook andere winkels in de omgeving hebben te lijden onder de werkzaamheden. Inmiddels is het spek al ruimschoots van de botten. Fractievoorzitter Cor Buffinga maakt zich zorgen:

'Het centrum wordt steeds leger. Onlangs is kledingzaak W&D nog failliet gegaan. Straks hebben we een heel mooi vernieuwd centrum, maar geen ondernemers meer. Dat kan toch niet de bedoeling zijn voor Delfzijl?'

Verkeersregelaars

Wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA) heeft ook signalen gekregen dat er minder winkelend publiek komt naar het centrum van Delfzijl. Bij de wegopbreking aan De Vennen heeft de gemeente gelijk een bord geplaatst, dat de winkels aan de Marktstraat en Oude Schans 'gewoon' bereikbaar zijn. 'Dat hebben we in één dag geregeld, daar waren ondernemers blij mee.'

De huidige werkzaamheden aan het stationsgebied zorgen niet voor minder omzet, zegt Rijzebol: 'We hebben er zelfs een verkeersregelaar bij gezet, die automobilisten doorduwt als ze twijfelen. Ze laten zien dat je er wel langs kunt rijden. Daar hebben we dus extra aandacht aan besteed.'

Compensatie?

Buffinga pleit voor een compensatieregeling om te voorkomen dat winkels failliet gaan. Niet met geld, maar bijvoorbeeld met flyer-acties of advertenties. Dat ziet Rijzebol niet zitten:

'Als er geen gekke dingen gebeuren, zijn de werkzaamheden bij het station voor de kerstdagen klaar. We hebben uitgezocht of ondernemers compensatie kunnen krijgen, maar we kunnen niet bewezen krijgen dat de omzetdaling daadwerkelijk door de onbereikbaarheid komt.'

Niet alles tegelijk

Banketbakker Janszen wil dat de gemeente in ieder geval beter meedenkt met de ondernemers: 'Ik snap dat de werkzaamheden nodig zijn en de plannen zijn ontzettend goed, maar het moet niet tegelijk en zeker niet rond de feestdagen, wanneer je het grootste deel van je jaaromzet moet halen.'

Ook pleit Janszen, oud-raadslid namens Lijst Stulp, voor subsidie voor vernieuwing: 'Elke ondernemer wil graag investeren in het centrum, maar door deze omzetdaling hebben we daar nu niet de middelen voor.'

De gemeenteraad van Delfzijl sprak donderdagavond over de herinrichting van het zuidoostelijk deel van het centrum: vanaf de Albert Heijn tot aan de kop van de Nieuweweg. De raad steunt een onderzoek daarnaar. Doel is om samen met alle belanghebbenden een sluitend plan te maken voor het hele gebied.

