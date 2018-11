Kinderen de klas uitgestuurd wegens brandalarm

De kinderen van basisschool De Springplank in Marum werden dinsdagmiddag met spoed de klas uitgestuurd.

Niet omdat de meester boos was, maar omdat het brandalarm afging. In allerijl moesten ze de school verlaten en moesten ze zonder jas op het schoolplein wachten.

Spontaan alarm

De brandweer was snel ter plaatse en kwam erachter dat er geen brand was, maar dat het alarm pardoes was afgegaan. Wel wordt onderzocht of er iemand is geweest die expres het alarm heeft doen afgaan.