Komt de tram in Stad terug op de agenda door winst GroenLinks?

De tram in de stad Groningen, het is een veelbesproken onderwerp. Er viel zes jaren geleden zelfs een college, toen de stekker uit de plannen werd getrokken. In dat college zat onder meer GroenLinks. Die partij heeft de komst van de tram in het verkiezingsprogramma staan en werd vorige week de grootste in Stad.

De vraag is dus: hoe belangrijk is de komst van een tram voor GroenLinks?

'Uiteraard leggen we het op tafel'

'We moeten nadenken over de toekomst van hoogwaardig openbaar vervoer in Groningen. Groningen groeit, we moeten echt kijken hoe we mensen van A naar B gaan vervoeren. Een tram zou een oplossing kunnen zijn, uiteraard zullen wij dat op tafel gaan leggen', zegt lijsttrekker Glimina Chakor.

'Maar als iemand met een ander voorstel komt waarvan we denken dat dat het vervoersprobleem oplost, doen daar we daar onze oren niet voor dicht.'

Rol SP

De SP wil graag meedoen met een nieuw college. Maar het was ook de SP die in 2012 de stekker uit het college trok. De socialisten lieten hun wethouder aftreden omdat ze de tram in de stad niet zagen zitten.

'Voor bijna alle partijen, behalve GroenLinks, wordt de tram een struikelblok', zegt fractievoorzitter Jimmy Dijk. 'Alleen de PvdA wil de mogelijkheden van de tram nog verder bekijken. Dat zal een lastig punt worden. En wat de SP betreft moet het van tafel.'

Geen breekpunt

Voor GroenLinks is het geen breekpunt, zegt Chakor. 'Nee. Het gaat er om dat we met elkaar kijken hoe we problemen oplossen. Je ziet nu soms al dat de stad dichtslibt. Als we met elkaar de beste oplossing hebben gevonden, zullen we daarvoor gaan.'

