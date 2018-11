Mogelijk alsnog trillingsonderzoek bij verdubbeling spoor Zuidhorn

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet mogelijk aanvullend trillingsonderzoek doen in een aantal woningen vlak bij de spoorlijn in Zuidhorn, zo bleek donderdag tijdens een rechtszaak over de spoorverdubbeling bij Zuidhorn.

Hoewel er al druk gewerkt wordt aan de verdubbeling van de acht kilometer lange spoorweg tussen Groningen en Zuidhorn, behandelde de Raad van State nog een aantal beroepen tegen het tracébesluit met de naam Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden.

Half in een bouwput

Tijdens de rechtszaak in Den Haag bleek dat het ministerie geen specifiek trillingsonderzoek heeft gedaan in de woningen van twee bezwaarmakers, onder wie de familie Taaijke. Die woont pal aan het spoor en zit nu half in een bouwput.

Taaijke vreest straks veel overlast van het verdubbelde spoor, dat één extra sneltrein per uur tussen Groningen en Leeuwarden mogelijk moet maken. De tegenstanders vinden dat zij ten onrechte niet, of nauwelijks tijdig van de plannen voor een spoorverdubbeling in Zuidhorn op de hoogte zijn gebracht.

Weggegooid geld

Verder vinden zij dat de noodzaak voor de spoorverdubbeling niet is aangetoond en dat de uitvoering ook behoorlijk te wensen overlaat. Omwonende Renzo Taaijke merkte tijdens de zitting op dat er nu al nauwelijks mensen in de trein tussen Groningen en Leeuwarden zitten en dat een extra sneltrein weggegooid geld is.

Volgens de woordvoerder van de minister is de spoorverdubbeling niet alleen bedoeld voor de huidige behoefte maar vooral voor de toekomst bedoeld. Immers, steeds meer mensen trekken naar de grote steden en die moeten meer van het openbaar vervoer, oftewel de trein gebruik maken dan van de auto.

Aansluiting buslijnen

Volgens Taaijke kan dat wel waar zijn, maar het huidige spoorverdubbelings- en sneltreinplan zal daar niet voor zorgen. Zo zou de aansluiting op de regionale buslijnen niet of nauwelijks zijn geregeld. Terwijl dat cruciaal is om een aantrekkelijke OV-verbinding tussen de twee noordelijke hoofdsteden te krijgen.

Verder zette de Raad van State een aantal vraagtekens bij de geluids- en trillingsonderzoeken. Zo is er geen trillingsonderzoek in en bij de woning van Taaijke gedaan en dat vond rechter en staatsraad Eric Helder opmerkelijk.

Roodeschool

Hij wees op een vergelijkbare rechtszaak over de spoorlijn tussen Roodeschool en de Eemshaven waarbij wel trillingsonderzoeken zijn gedaan in de woningen van bezwaarmakers. Overigens lijkt de kans klein dat de Raad van State het gehele tracébesluit van tafel veegt.

Mogelijk zal het plan hier en daar nog moeten worden bijgeschaafd en zullen er nog aanvullende onderzoeken moeten worden gedaan. Het ministerie hoopt in ieder geval dat de extra sneltrein eind 2020 kan gaan rijden.

Trein op batterijen

In dat jaar komen er volgens het ministerie ook experimenten met treinen die op batterijen, dan wel waterstof rijden.

Voorlopig gaan er (bio)dieseltreinen, maar de woordvoerder van I&W erkende dat vooral de provincie Friesland aandringt op een versnelde verduurzaming van het treinvervoer. Overigens vindt het ministerie volledige elektrificatie van de spoorlijn te duur.

De uitspraak is over enkele weken.

