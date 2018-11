Akkoord cao monteurs: zaterdagwerk in de garages blijft vrijwillig

Het werk op zaterdag bij autogarages en fietswinkels blijft vrijwillig. De vakbonden hebben voor de 85.000 medewerkers van garages en tweewielerbedrijven een cao-akkoord gesloten met de Bovag.

Door het akkoord blijft de zaterdag een vrijwillige werkdag, met toeslagen. Ook stijgen de lonen: vanaf februari 2019 met 81 euro per maand, vanaf februari 2020 met nogmaals 83 euro per maand.

Stakingen opgeschort

De stakingen bij de garages zijn opgeschort. De leden mogen zich nog uitspreken, maar het akkoord wordt door de onderhandelaars positief voorgelegd.

Albert Kuiper van FNV Metaal: 'Er komt nu weer rust in de garages doordat er eindelijk naar de medewerkers is geluisterd. Door de unieke stakingen van de FNV-leden is het de garagebedrijven duidelijk geworden dat de werknemers echt niet verplicht op zaterdag willen werken"

Ook komen er onderzoeken voor het inperken van werkdruk en gezondheidsmaatregelen over uitlaatgassen.

Werknemers in Stad staakten

Werknemers van autogarage Dijkstra Citroën in Stad legden eerder het werk neer uit protest over de gang van zaken rond de nieuwe cao.

