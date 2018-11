Taxichauffeurs protesteren bij gemeentehuis tegen bezuiniging

Zo'n 50 taxichauffeurs staken vrijdagochtend voor het gemeentehuis van Midden-Groningen in Hoogezand. De actievoerders zijn boos over een aanstaande bezuiniging van de gemeente.

Midden-Groningen wil dat inwoners die via de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) gebruik maken van ziekenvervoer, voortaan door vrijwilligers worden gereden. Maar de taxichauffeurs zien dat als broodroof.

Daarom hebben de chauffeurs het Wmo-ziekenhuisvervoer bijna helemaal stopgezet. Alleen voor écht dringende zaken rijden ze wel.

Vanwege de woede van de taxichauffeurs heeft de gemeente de plannen al op de lange baan geschoven en uitgesteld tot de zomer. Maar dat is niet genoeg voor de actievoerders.

Eisen

Zij willen dat de plannen volledig worden opgeschort en een garantie van werk. Maar die plannen gaan de gemeente te ver. Verantwoordelijk wethouder Jan Jakob Boersma (Christenunie) wil wel in gesprek met de actievoerders en belooft zich aan contracten te houden, maar benadrukt dat er wel een vorm van bezuiniging moet komen.

'De rapen zijn gaar, de chauffeurs zijn het zat. De eisen waren meer dan duidelijk en dat houdt in dat deze chauffeurs voor de hele looptijd van het vervoerscontract het werk kunnen doen wat ze nu ook doen. Betaalde arbeid', stelt Minke Jansma van vakbond FNV Taxi.

We vragen toch ook niet aan de wethouders of zij hun baan willen laten overnemen door vrijwilligers? Stakende taxichauffeur

'Sommigen van ons kunnen zomaar in de bijstand komen', aldus een chauffeur. 'Er is hier al een buurtbus die door vrijwilligers wordt gereden. We zijn ook de NOVO al kwijt aan vrijwilligers. Dus dit is niet het enige.'

'We vragen toch ook niet aan de wethouders of zij hun baan willen laten overnemen door vrijwilligers', valt een boze collega haar bij. 'Dit komt puur door het slechte financiële beheer van de gemeente. Nu hebben ze een tekort en willen ze het over onze rug terugverdienen.'

De boze taxichauffeurs staken nog tot vrijdagmiddag 17:00, daarna wordt het Wmo-verkeer weer opgepakt.

