Vrouw treft onbekende aan in huis en wordt mishandeld De politie doet onderzoek in de straat (Foto: Melarno Kraan/112 Groningen)

Aan de Engelselaan in Winschoten is een vrouw mishandeld door een man, die vermoedelijk aan het inbreken was in haar woning.

Volgens de politie kwam de vrouw net thuis toen de man binnen was. Dat gebeurde rond vijf voor zes. Het gaat om een man met een dikke, donkere jas aan. Hij ging er vandoor nadat hij de vrouw had mishandeld. De politie is op zoek naar getuigen.