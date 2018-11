Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











De benzine is op bij tankstations in Midden-Groningen De benzine is op (Foto: Dennis Venema)

Bij drie tankstations in de gemeente Midden-Groningen is geen benzine meer te krijgen. Dat is het gevolg van de distributieproblemen van brandstof, door de lage waterstand in de Rijn.

Het gaat om de Shell Express in Foxhol, de Tamoil aan de Industrieweg en de Gulf aan de Hoofdstraat in Hoogezand. De oliemaatschappijen kunnen de brandstof niet meer door het land distribueren. 'De crux ligt tussen het vervoer van Pernis naar het depot in Arnhem', vertelt een Shell-woordvoerder. 'Dat vervoer gaat via de Rijn en door de lage waterstand kan maar mondjesmaat brandstof worden vervoerd.' Bemand wordt wel bevoorraad Volgens de woordvoerder gelden de problemen voor alle oliemaatschappijen. 'We hebben er voor gekozen zoveel mogelijk de bemande pompen te bevoorraden. De problemen zijn het grootst bij de onbemande. Dit kan ook nog wel een aantal dagen duren', zegt de Shell- woordvoerder. Dat kan betekenen dat op meer plaatsen in onze provincie de komende dagen geen benzine meer te krijgen is bij met name de onbemande stations. Niet verergeren Volgens brancheorganisatie VPNI zal het probleem zich niet verergeren. 'Het is vervelend voor de pomphouders maar de Groningers kunnen gewoon blijven tanken. De problemen zijn bij een klein aantal stations. Je moet hoogtens naar een ander tankstion rijden.', aldus de woordvoerder.