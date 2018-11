Erwin Koeman loodst Fenerbahçe naar knock-outfase Europa League

Voetbaltrainer Erwin Koeman is er donderdagavond in geslaagd zich met de Turkse topclub Fenerbahçe bij de laatste 32 ploegen van de Europa League te voegen.

Een doelpuntloos gelijkspel thuis tegen koploper Dinamo Zagreb was genoeg voor kwalificatie voor de knock-outronde. 'Fener' staat tweede in de poule, maar kan in de laatste speelronde in de groepsfase niet meer worden ingehaald door Spartak Trnava en Anderlecht.



In plaats van Cocu

Koeman is nu een maand interim-trainer, nadat hij het overnam van de ontslagen hoofdtrainer Phillip Cocu. Er is nog altijd geen duidelijkheid over de toekomst van Koeman bij de club.

