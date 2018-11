Rienk Mast debuteert voor Oranje, maar kan WK vergeten

De 17-jarige Rienk Mast van Donar heeft zijn debuut gemaakt voor het Nederlands basketbalteam. In de met 105-78 verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen werd de Groninger in de slotfase ingebracht.

Mast kwam in totaal één minuut en 21 seconden in actie. Hij kwam niet tot scoren in de beperkte tijd die bondscoach Toon van Helfteren hem gunde.

Winst was noodzakelijk

De Orange Lions moesten winnen om zicht te houden op eventuele kwalificatie voor het WK, maar dat heeft er donderdagavond in de Maaspoort in Den Bosch geen moment ingezeten. Na twee kwarten stond het 37-53.

Slagter en Hammink

Naast Mast maakten ook Donar-spelers Arvin Slagter (acht punten) en Shane Hammink (tien punten) minuten voor Oranje. Over drie dagen speelt de ploeg een uitwedstrijd tegen Hongarije, maar die wedstrijd is voor Nederland om des keizers spreekwoordelijke baard.

