Slachtoffer ongeval aangereden na ongeluk op de A7 bij Heiligerlee

Op de A7 ter hoogte van Winschoten is woensdagavond tegen middernacht een automobilist aangereden, die vlak daarvoor betrokken was bij een ongeval.

Het slachtoffer was in de richting van Groningen door nog onbekende oorzaak met zijn auto in de vangrail beland. Mogelijk is hij uit de auto geslingerd en op de andere rijbaan terechtgekomen.

Ernstig gewond

Een automobilist uit de richting Scheemda kon het slachtoffer niet meer ontwijken. Hij is ernstig gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De A7 is in beide richtingen lange tijd afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid.