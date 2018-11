Slachtoffer ongeval aangereden na ongeluk op de A7 bij Heiligerlee (update)

Op de A7 ter hoogte van Winschoten is donderdagavond tegen middernacht een automobilist aangereden, die vlak daarvoor betrokken was bij een ongeval.

Het slachtoffer was in de richting van Groningen door nog onbekende oorzaak met zijn auto in de vangrail beland.

Ernstig gewond

Een automobilist uit de richting Scheemda kon het slachtoffer niet meer ontwijken. Hij is ernstig gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De A7 is in beide richtingen lange tijd afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid.

Update: Weg overgestoken

De oorzaak van de tweede aanrijding is bekend. De man is na zijn botsing tegen de vangrail zelf de weg overgestoken.

