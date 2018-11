Delfzijl krijgt geen vuurwerkvrije zones, tenzij buurt het wil

De gemeente Delfzijl stelt geen vuurwerkvrije zones in tijdens de aankomende jaarwisseling. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond bepaald.

Wel kunnen inwoners vragen om een dergelijke zone, als de buurt daar behoefte aan heeft.

Te vroeg afsteken

Het college van burgemeester en wethouders heeft op een rijtje gezet wat de mogelijkheden zijn om de overlast van vuurwerk terug te dringen. Daaruit blijkt dat de gemeente eigenlijk heel weinig kan doen.

De meeste overlast wordt ervaren in de dagen vóór de jaarwisseling, als het vuurwerk nog niet afgestoken mag worden. Illegaal (knal)vuurwerk zorgt daarnaast voor het meeste gevaar. Maar het is lastig om daar iets aan te doen, zegt burgemeester Gerard Beukema.

'Als u naar de politie belt, zijn de daders al lang en breed vertrokken voor de agenten er zijn.'

Veel geld, weinig effect

De gemeente Groningen heeft wel vuurwerkvrije zones ingesteld, onder meer in de binnenstad en bij het UMCG. Maar Beukema zegt dat het voor de politie heel moeilijk is om te handhaven:

'Tijdens de jaarwisseling zet Groningen tientallen extra agenten in, maar dan nog wordt vuurwerk afgestoken op plekken waar het niet mag. Het is soms een kat en muis-spel met de politie. Het kost veel overheidsgeld met betrekkelijk weinig effect.'

Elkaar aanspreken

Daarom is het instellen van vuurwerkvrije zones vanuit de gemeente niet de oplossing. Wel als het initiatief vanuit de buurt komt, zegt de burgemeester: 'We gaan ervan uit dat mensen elkaar dan onderling aanspreken op hun gedrag. Daarom willen we dát wel steunen.'

Geen centrale show

Delfzijl heeft daarnaast voorzichtig gekeken naar een centrale vuurwerkshow. Daar hoefde de raad niet lang over na te denken. De kosten van 20.000 euro zijn te hoog en er kunnen te weinig mensen van genieten.

