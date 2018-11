Boze Hoogezandsters: 'Het is net één grote zandbak'

Bewoners van de Nolensstraat in Hoogezand zijn boos. Hun wijk gaat op de schop, maar ze voelen zich in de steek gelaten door de gemeente.

De buurt rondom de Nolensstraat wordt volledig vernieuwd. Tientallen huurwoningen van woningstichting Lefier zijn gesloopt. Maar daardoor staan twintig koopwoningen inmiddels midden in de overgebleven bouwput.

'Onvoorstelbaar'

'Het is net één grote zandbak', zegt bewoonster Jenny Steenhuis. 'Overal zitten gaten voor het riool, voor het gas en weet ik wat allemaal. Er zijn leidingen afgesloten zonder dat wij het wisten, de straat werd opengebroken zonder bericht... Het is onvoorstelbaar.'

In de steek gelaten

De opengebroken wegen zijn een zorg voor haar buurvrouw, Irene Jansen. 'Het is voor politie, brandweer en ambulance moeilijk om bij onze huizen te komen. Wat als wij straks brand krijgen?

Steenhuis denkt dat de wijk er wel op vooruit gaat, maar voelt zich in de steek gelaten door de gemeente. 'Als ik 's ochtends van huis ga, weet ik niet of ik 's avonds m'n eigen straat nog in kan!'

De opengebroken wijk zorgt voor problemen (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)



Eenzame Kerst

De stoepen en straten liggen volgens de bewoners dus regelmatig open. Voor Jansen wordt het daardoor steeds moeilijker om haar vader op bezoek te krijgen. 'Hij zit in een rolstoel en ik durf niet met hem over de smalle stoepjes. Dat wordt een eenzame Kerst straks...'

'Opgesloten in een gevangenis'

Of het allemaal echt zo mooi wordt als de gemeente de bewoners voorspiegelt, weet buurman Ozturk nog zo net niet.

'Die nieuwe woningen worden wel mooi, maar wij zitten opgesloten in een gevangenis. We hebben geen parkeerplekken meer en huizen staan strak tegen onze schutting. We kunnen nergens meer heen!'

Wethouder Anja Woortman is verantwoordelijk voor de wijk. Ze gaat binnenkort bij de omwonenden op bezoek en wil ook met woningcorporatie Lefier in gesprek.

