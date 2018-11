Rondje Groningen: Zitten er chocoladeletters bij het vuilnis?

Wedden voor een broccoli en Sinterklaas vieren zonder chocoladeletters? Dit gebeurde er op de sociale media. Elke doordeweekse dag om 21:00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) Waar zijn nog chocoladeletters te koop?

Woensdag is het 5 december maar nu al is het lastig om nog chocoladeletters te kopen.

2) Vuilnis Piet

Vuilnismannen in de stad kregen vandaag hulp van Pieten. Ligt hier het probleem van de uitverkochte chocoladeletters?

3) Uhh foutje?

Gezocht: Een krantenbezorger vanaf 15 jaar met auto.. Dat kin ja nait.



4) Het is weer eens iets anders

Twerken is uitgegroeid tot een complete dansstijl. En dan kan een cursus twerken in Groningen natuurlijk niet uitblijven. Het is weer eens iets anders om te showen tijdens de feestdagen.. Maar of twerkt?

5) Wedden?

FC-Groninger speler Mimoun Mahi wedt voor een broccoli dat hij aankomende zondag tegen NAC Breda, twee keer gaat scoren.

6) Wat ruik ik daar?

Sinds 1994 wordt er in Groningen het WK Snert- en stamppot koken gehouden. Volgend jaar in februari is het 25-jarig jubilieum.

7) Scoren dankzij de Sint

Bij VV Noordwolde kan weer gescoord worden dankzij een cadeau van de Sint.

8) De Brullende Draak

De documentaire over leven zonder vaste grond gaat vanavond in première.



