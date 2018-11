Slachtoffer 'dubbele aanrijding' stak A7 over na botsing

In beide richtingen van de snelweg waren hulpdiensten actief (Foto: Gerrie de Groot/112 Groningen)

Het slachtoffer van de aanrijding op de A7 bij Winschoten is een 18-jarige man uit Blauwestad. Hij botste donderdagnacht eerst zelf tegen de vangrail en werd vervolgens geschept door een andere automobilist.

Het slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

'Hij dook ineens op'

Volgens politiewoordvoerder Robert-Jan Valkema is de man na zijn ongeluk uit de auto gestapt. Vervolgens klom hij over de vangrail om de overzijde van de snelweg te bereiken.

'Op de andere rijbaan werd hij geschept door een 58-jarige vrouw uit Vlagtwedde die richting Duitsland reed. Zij zag ineens iemand voor zich opduiken. De vrouw probeerde nog hard te remmen, maar kon een aanrijding niet voorkomen. Ze raakte zelf niet gewond, maar was emotioneel heftig aangeslagen.'

De vrouw zal op een later moment een verklaring over het ongeluk afleggen.

De man raakte door nog onbekende oorzaak de vangrail (Foto: Gerrie de Groot/112 Groningen)



Gespind

Hoe de man in eerste instantie tegen de vangrail kon botsen, is volgens Valkema niet bekend. 'Voor zover wij weten heeft hij de vangrail geraakt en is hij gespind.'

Beide kanten van de snelweg waren door het incident enige tijd afgesloten. Het verkeer werd omgeleid.

Lees ook:

- Slachtoffer ongeval aangereden na ongeluk op de A7 bij Heiligerlee