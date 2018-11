Lopend Vuur: Ik geef te veel uit voor de feestdagen

De feestdagen staan weer voor de deur. Met in december Sinterklaas, Kerst en de jaarwisseling. Vroeger werden cadeautjes uitgepakt op Sinterklaasavond. Steeds vaker liggen ze (ook) onder de kerstboom.

En dan heb je nog alle lekkernijen die op tafel komen in de decembermaand. Trek jij ook de portemonnee?

Ons Lopend Vuur van vandaag:



En bij welk feest worden bij jou thuis de cadeautjes uitgepakt?



Praat mee

Geef je mening en toelichting op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kunt ook stemmen via de instagram-app in de Stories.

8000 doden door fijnstof: ik laat de auto toch wat vaker staan

In ons land vallen jaarlijks naar schatting achtduizend doden door fijnstof in de lucht. Grote boosdoeners bij de verspreiding van fijnstof zijn kolencentrales en het verkeer. Laat jij je auto vaker staan nu je dit weet? 69 procent van de 2423 stemmers op ons Lopend Vuur van donderdag zegt van niet; 31 procent van de stemmers doet dit wel.