Kerstboom keert terug in hal van Hoofdstation (update)

Het Hoofdstation komt weer in Kerstsferen (Foto: AllSuus/Twitter)

Na een afwezigheid van vier jaar krijgt het Hoofdstation van Groningen weer een kerstboom. Vanaf 5 december is de tien meter hoge boom te bewonderen in de stationshal.

Dat de stationshal het sinds 2013 zonder kerstboom moest stellen, was volgens NS-woordvoerder Corien Koetsier een geldkwestie.

Contract liep af

'We hadden destijds een heel 'winterstation', met naast een boom ook andere versiering. Toen het contract voor die versiering afliep, hebben we besloten om ook geen boom meer te plaatsen. Op social media leidde dat tot veel teleurgestelde reacties. Vandaar dat we er nu weer budget voor uitgetrokken hebben.'

De woordvoerder wil niet ingaan op de exacte kosten, maar naar schatting gaat het om 'duizenden euro's'. 'Het is natuurlijk niet zomaar een kerstboom, hij is tien meter hoog en er hangen tienduizenden lichtjes in', verklaart ze.

Deel je foto

Een volledig 'winterstation' wordt het dit jaar dus niet, maar de boom moet een ware trekpleister worden. Mensen die op Twitter met de hashtag #kerstboomgroningen een foto delen van de duizenden lichtjes tellende kerstboom, maken kans op een prijzenpakket van de NS.

De kerstboom is tot en met 7 januari 2019 te zien op het station.

In dit artikel zijn meer quotes toegevoegd van de NS-woordvoerder, met onder meer toelichting over de kosten.